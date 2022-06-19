У Києві з 20 червня відновлюють автомобільний рух через мости Метро та Патона.
Про це у Telegram повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.
"У Києві з ранку понеділка, 20 червня, відновлюємо автомобільний рух також мостами Метро та Патона", - заявив Кличко.
Мер зазначив, що для автосполучення між лівим та правим берегами столиці працюватимуть Дарницький, Північний, Південний мости, міст Метро та міст Патона.
Про організацію роботи громадського транспорту з урахуванням відновлення руху мостами міська влада повідомить додатково.
"Закликаю водіїв дотримуватися ПДР, швидкісного режиму, а також надавати перевагу каретам швидкої, авто поліції, рятувальників та автомобілям з гуманітарним вантажем", - написав Кличко.
Як повідомляв УНІАН, "Укрзалізниця" посилила контроль на вхід на центральному Київському вокзалі, де відтепер будуть перевіряти пасажирів та їхні валізи через металошукачі.
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