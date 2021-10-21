Днями у столиці можуть посилити карантин.

У Києві, який, за словами мера Кличка, днями потрапить до "червоної" зони карантину, не зупинятимуть громадський транспорт.

Як запевнив заступник голови КМДА Микола Поворозник, транспорт працюватиме у звичайному режимі, пише "РБК-Україна".

"Транспорт ми точно не будемо закривати, він буде працювати в звичному для себе режимі. У нас є на сьогодні приклади, які вже діють в Україні, в частині роботи установ та організацій. Ми проаналізуємо кращі варіанти і будемо точно їх застосовувати, в тому числі й світовій практиці", - заявив чиновник.

"Червона" зона в Києві

Раніше сьогодні столичний мер Віталій Кличко анонсував перехід Києва до "червоної" карантинної зони. "В останні дні в лікарні госпіталізують по півтисячі хворих. Більшість з них, на жаль, перебувають у важкому стані. Ліжка в наших лікарнях заповнені вже більше 50%", - зазначив міський очільник.

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Також він повідомив, що в п'ятницю планується засідання Постійної комісії з питань ТЕБ і НС з коронавірусу, на якому буде розглянуто питання про посилення обмежувальних заходів у столиці.

Що заборонено в "червоній" зоні карантину:

Автор: Юрій Годован