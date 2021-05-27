Вартість проїзду в автобусах становитиме 10 грн, а в електротранспорті, залежно від форми оплати – 10 грн, 9 грн і 8,5 грн.

У Львові відсьогодні, 27 травня, вартість проїзду у громадському транспорті зросла на 3 грн – до 10 грн.

Про це повідомляє прес-служба Львівської міської ради.

Зазначається, що відповідно до рішень виконавчого комітету міськради, вартість проїзду в автобусах становитиме 10 грн, а в електротранспорті, залежно від форми оплати, – 10 грн, 9 грн і 8,5 грн.

У міськраді додали, що за розрахунками перевізників, економічно обґрунтована вартість проїзду в автобусах становить 14,6 грн, в електротранспорті – 12,4 грн.

Читайте такожКиянам розповіли, коли чекати на скандальне підвищення цін на проїзд«Однак, враховуючи можливості жителів, ухвалено компромісне рішення – 10 грн для автобусів, а в електротранспорті квиток коштуватиме 10 грн, якщо він придбаний у водія, 9 грн – якщо придбаний у пунктах продажу, і 8,5 грн, якщо куплений через смартфон», - йдеться у повідомленні.

За словами начальника управління транспорту Львівської міськради Ореста Олеськіва, тариф на проїзд змушені були переглядати через зростання вартості пального, запчастин та заробітної плати.

Подорожчання проїзду в транспорті Львова

21 травня виконавчий комітет Львівської міськради ухвалив рішення про підвищення вартості проїзду у громадському транспорті з 7 до 10 грн.

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Автор: Світлана Макринська