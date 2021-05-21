Тепер за одну поїздку в електротранспорті львів’янам доведеться платити 10, 9 або 8,5 гривень (залежно від способу оплати), а в маршрутках – 10 гривень.

У Львові вартість проїзду у громадському транспорті підвищиться на 3 грн – до 10 грн.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, відповідне рішення сьогодні ухвалив виконавчий комітет Львівської міськради.

Згідно з рішенням, "Про встановлення тарифу на послуги з перевезення пасажирів у міському автомобільному транспорті", погодженого на засіданні виконкому, вартість проїзду у маршрутках Львова тепер становитиме 10 гривень.

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Збільшення вартості аргументують зростанням цін на ринку паливно-мастильних матеріалів, значним зростанням заробітної плати та зростанням цін на запасні частини.

Також виконком підвищив вартість проїзду і у львівському електротранспорті. Тепер за одну поїздку в трамваї чи тролейбусі доведеться заплатити 9 грн, але це у разі купівлі квитка у кіску. Купуючи квиток у водія, доведеться сплатити 10 грн. Зекономити можна, придбавши квиток онлайн (через QR-коди, SMS чи у терміналах EasyPay та IBOX). В такому разі вартість становитиме 8,50 грн.

Крім цього, для студентів вартість разового квитка на проїзд в електротранспорті за умови купівлі у водія становитиме 5 грн, а онлайн-квиток – 4 грн.

Нові тарифи почнуть діяти після офіційного оприлюднення рішення виконкому.

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Чинні тарифи на проїзд у львівських маршрутках встановили на початку 2019 року, а в електротранспорті – на початку 2020-го. Наразі він становить 7 грн. Але ще у лютому перевізники почали говорити про підвищення вартості проїзду. Оптимальною вони вважали вартість проїзду в маршрутках не менше 14 грн, у трамваях та тролейбусах – 12,43 грн.

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Автор: Мирослава Бзікадзе