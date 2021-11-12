Інноваційний транспорт екологічний.

Інноваційне таксі показали в аеропорту Сеула. Унікальний транспорт абсолютно екологічний.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

У південнокорейській столиці показали дрон-таксі. Транспорт оснащений електродвигуном, тому не має ніяких викидів.

Повітряне таксі має вертикальний старт та посадку як вертоліт. Проект розробило Міністерство транспорту Південної Кореї. Повноцінний запуск повітряного таксі планують через чотири роки.

Такі дрони курсуватимуть від міжнародного аеропорту до центру Сеула. З початку одна така поїздка в перерахунку на гривні буде коштувати приблизно 2,5 тисячі, але в три рази скоротить час у дорозі – з 60 до 20 хвилин.

Як раніше повідомляв УНІАН, Південна Корея показала систему управління міськими повітряними таксі (UAM), які з'єднають найбільші аеропорти зі столицею у 2025 році, скоротивши час поїздки на дві третини.

Минулого року Сеул презентував дорожню карту, згідно з якою до 2025 року почнуть комерційні міські польоти. За оцінками Міністерства транспорту, такі послуги зможуть скоротити час на відстані від 30 до 50 км з години на авто до 20 хвилин у повітрі.

Автор: Анастасія Горбачова