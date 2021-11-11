Торік Сеул презентував дорожню мапу, згідно з якою до 2025 року розпочнуть комерційні міські польоти.

Південна Корея показала систему управління міськими повітряними таксі (UAM), що з’єднають найбільші аеропорти зі столицею у 2025 році, скоротивши час поїздки на дві третини.

Про це повідомляє Reuters.

Торік Сеул презентував дорожню мапу, згідно з якою до 2025 року розпочнуть комерційні міські польоти. За оцінками міністерства транспорту, такі послуги зможуть скоротити час на відстані від 30 до 50 км з години на авто до 20 хвилин у повітрі.

Водій пілотував двомісну модель німецького гелікоптера в аеропорту Кімпхо у Сеулі, щоби перевірити й продемонструвати керованість та координацію UAM.

Продемонстрований апарат може управлятися вручну чи на автопілоті.

Південнокорейські конструктори також показали власну модель таксі.

Очікується, що у 2022 році пройдуть випробувальні польоти повнорозмірного прототипу з метою розробки 5-місної версії.

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Автор: Яна Ставська