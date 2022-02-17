Кошти повинні отримати 18 великих і середніх міст України.

Верховна Рада ратифікувала фінансову угоду "Міський громадський транспорт України II" між Україною та Європейським інвестиційним банком.

Як передає кореспондент УНІАН, за законопроект № 0135 проголосували 298 народних депутатів (при необхідному мінімумі у 226 голосів – УНІАН).

Як нагадала заступник Міністра інфраструктури Ганна Юрченко, цю угоду між Україною та Європейським інвестиційним банком було підписано 9 грудня 2020 року.

"Дана угода передбачає залучення кредитного фінансування в розмірі 200 мільйонів євро, необхідних для реалізації цього проекту. Мета проекту полягає в реалізації підпроектів з розвитку міського пасажирського транспорту у великих і середніх містах України чисельністю населення понад 100 тисяч осіб і спрямованих на розвиток екологічно чистого і соціально значущого транспорту", - сказала вона.

Кредитні кошти спрямовуватимуться на оновлення парків трамваїв, тролейбусів, закупівлю вагонів метро, придбання електробусів, будівництво та реконструкцію трамвайних і тролейбусних ліній, заміну тягових підстанцій.

На сьогодні учасниками проекту є 18 міст, він є продовженням проекту, який реалізується в 10 містах України і демонструє суттєві результати.

Розвиток громадського транспорту:

В рамках проекту з розвитку громадського транспорту, зокрема, передбачається будівництво та модернізація трамвайних і тролейбусних ліній та інші роботи в містах Черкаси, Біла Церква, Кам'янське, Дніпро, Львів, Кременчук та Запоріжжя.