Найпопулярнішими на вітчизняному ринку залишаються авто з бензиновими двигунами.

Автомобілі з традиційними двигунами внутрішнього згоряння продовжують домінувати на українському ринку нових авто – їх частка в продажах цього місяця, як і в серпні, становила 68%.

Як повідомляє "Укравтопром" в Telegram, найпопулярнішими на вітчизняному ринку залишаються авто з бензиновими двигунами. У вересні вони охопили 46% продажів нових легковиків. У порівнянні з серпневим результатом ця частка збільшилась на 4 відсоткових пункти.

При цьому ринкова частка дизельних авто зменшилась з 26% до 22%. Сегмент гібридів також втратив 2 в.п. відносно серпня і становив - 17%. Водночас електромобілі охопили 14% ринку нових авто, що на 2 в.п. більше, ніж у серпні.

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Частка авто з ГБО залишилась на колишньому рівні - 1%. Лідерські позиції за сегментами посіли:

бензинові авто – Mazda CX5;

дизельні – Renault Duster;

гібридні – Toyota RAV-4;

електро – Volkswagen ID.4;

авто з ГБО – Mitsubishi Outlander та Hyundai Tucson.

Український ринок авто - останні новини

Згідно з даними "Укравтопрому", всього з січня по вересень цього року українці придбали 43,9 тис. нових легкових авто. Таким чином ринок збільшився на 58% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Крім того, за минулий місяць українці придбали 5,7 тис нових легкових автомобілів. Таким чином відносно вересня 2022 року попит на нові легковики зріс на 67%. Першість на ринку продовжує утримувати японська марка - Toyota. За місяць в Україні було зареєстровано 960 нових таких авто.

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