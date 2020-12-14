"Руслан" доставив з аеропорту Тулузи на спеціальний аеропорт NASA в США супутник для компанії Ілона Маска.

Український транспортний літак АН-124 "Руслан" доставив з аеропорту Тулузи на спеціальний аеропорт NASA в США супутник для компанії Ілона Маска SpaceX.

Про це повідомила прес-служба Авіаліній Антонова в twitter.

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"Ми успішно і вчасно доставили найбільший супутник, який нам доводилося транспортувати!",- йдеться в повідомленні.

Вага вантажу - 55 тонн. Супутник був упакований в спеціальний контейнер, сконструйований французькою авіабудівною компанією Airbus.

АН - 124 "Руслан" вилетів з аеропорту Бланьяк і успішно приземлився в Тітусвіллі, Флорида, на аеродромі, який до 2011 року NASA використовувало для відправки в космос шатлів.

Starlink: що відомо про проект Ілона Маска

SpaceX розвиває проект Starlink з кінця 2014 року - тоді Ілон Маск вперше оголосив про плани з'єднати весь світ глобальним супутниковим Інтернетом. З початку року SpaceX провела вже 13 запусків в інтересах Starlink, довівши орбітальне угруповання до 893 апаратів, і до кінця цього року компанія Ілона Маска планує виконати ще два запуски. Тобто, до кінця року у SpaceX буде без малого 1000 супутників Starlink.

У серпні з'явилися перші результати тестів за підсумками закритого бета-тесту, обмеженого північною частиною США і південною частиною Канади. Тоді швидкість скачування в кращому випадку досягала 60,24 Мбіт/с (в гіршому - 35,49 Мбіт/с), Швидкість вивантаження - 17,7 Мбіт/с (4,58 Мбіт / с), а затримка - від 21 мс до 90 мс. Після запуску Starlink 12 v1.0 сама SpaceX відзвітувала про результати тестів, заявивши про наднизькі затримках і швидкість завантаження понад 100 Мбіт/с.

SpaceX поки не говорила у скільки обійдеться покупка призначеного для користувача терміналу, та скільки доведеться платити за послугу, але галузеві експерти говорять про 100 доларів на місяць. Буквально днями SpaceX отримала першого великого клієнта на супутниковий інтернет Starlink-Microsoft планує використовувати його переваги для розширення інфраструктури Azure.

25 листопада 2020 року SpaceX успішно вивела на орбіту ще 60 міні-супутників для розгортання глобальної мережі покриття Інтернетом Starlink.

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Автор: УНІАН