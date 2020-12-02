"Укравтодор" завершив ремонт 28 об'їзних доріг із запланованих до ремонту 30 цього року.

Державне агентство автомобільних доріг України ("Укравтодор") станом на грудень 2020 року оновило майже 10% автодоріг державного значення.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова агентства Олександр Кубраков на форумі дорожньої галузі в Києві.

"За цей рік майже 10% доріг державного значення оновлено. Це абсолютно нові дороги... Лідери цього року - Закарпаття та Луганщина. Чому так? Ми аналізували минулі роки та бачили, що Закарпаття і Луганщина – це один, два, три, п'ять, нуль кілометрів доріг робилося в рік", - сказав він.

Ремонт об'їзних доріг

Крім цього, за словами Кубракова, "Укравтодор" завершив ремонт 28 об'їзних доріг із запланованих до ремонту 30 доріг цього року.

Згідно з представленою Кубраковим презентації, всі 100% об'єктів поточного середнього ремонту проходили експертизу, завдяки якій агентству вдалося заощадити 11,8 мільярда гривень.

Середній показник економії на одному проекті склав 7,4%.

Оптимізація процедур у закупівлях послуг з ремонту доріг

Також голова агентства повідомив про значне зниження частки неконкурентних процедур у закупівлях послуг з ремонту доріг.

"Якщо говорити про закупівлі, кількість в загальному обсязі неконкурентних процедур становила 4,6%. Минулого року вона була 18%", - сказав він.

Згідно з презентацією, конкуренція на торгах у 2020 році становила 3,4 учасника.

"Раніше, наприклад, у 2018 році було 2,6-2,8 і 2019 рік – це 3,1 учасника", - сказав Кубраков.

Він повідомив, що незалежний технагляд охопив приблизно 1,5 тис.км в цьому році, а в минулому такий технагляд не здійснювався.

Що цьому передувало

З березня в Україні триває національний проект» велике будівництво", в рамках якого проводиться будівництво та ремонт доріг, а також інших об'єктів інфраструктури.

"Укравтодор" планує відремонтувати близько 6,8 тисячі кілометрів автодоріг у 2021 році, що більш ніж на 2 тисячі кілометрів більше, ніж заплановано на 2020 рік.

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Автор: Павло Степанець