Відкриття сполучення очікується з 1 травня.

"Укрзалізниця" додає до сполучення з Польщею два українських міста – Бердичів та Рівне.

Про це повідомляє прес-служба "Укрзалізниці" в своєму Telegram-каналі.

"Так, вже з 1 травня поїзд 23/24 Київ-Хелм зупинятиметься у Бердичеві (Житомирська обл.) о 01:37 та у Рівному о 05:26. Прибуття до польського Хелма об 11:30. Зворотно зупинка у Рівному передбачена о 01:00, а в Бердичеві о 04:31", - йдеться в повідомленні.

Вокзали обох міст будуть відчинені цілодобово, щоб надати можливість пасажирам дочекатися кінця комендантської години.

В прес-службі також додали, що польська дирекція залізничних доріг подовжила з 1 по 31 травня можливість безкоштовного користування польськими поїздами для українських біженців.

Як повідомляв УНІАН, "Укрзалізниця" призначила з 1 травня новий поїзд сполученням Київ-Хелм. Також для зручності пасажирів по станції Хелм організоване сполучення з Варшавою.