Для зручності пасажирів по станції Хелм організовано сполучення з Варшавою.

"Укрзалізниця" призначає з 1 травня новий поїзд сполученням Київ-Хелм.

Про це повідомляє прес-служба "Укрзалізниці".

"Поїзд №23/24 відправлятиметься з Києва о 22:49 і прибуватиме до Хелма об 11:30. У зворотному напрямку поїзд відправлятиметься з 2 травня о 16:05 і прибуватиме до Києва о 07:29", - йдеться в повідомленні.

Також для зручності пасажирів на станції Хелм організовано сполучення з Варшавою, де пасажири, які прибувають до Хелма, можуть швидко пересісти на поїзд до Варшави, який відправляється о 13:11 і прибуває до Варшави о 16:11.

"Аналогічний маршрут можливий і у зворотному напрямку: з Варшави поїзд польської залізниці відправляється о 12:18 і прибуває до Хелма о 15:31, що дає пасажирам достатньо часу для зручної пересадки на поїзд з Хелма до Києва", - додали в прес-службі.

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