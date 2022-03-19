Додаткові поїзди призначені з Харкова, Києва, Дніпра, Краматорська, Запоріжжя, а також з Одеси.

"Укрзалізниця" опублікувала графік додаткових евакуаційних рейсів, призначених на суботу, 19 березня.

Як повідомляє прес-служба компанії, зокрема додаткові поїзди призначені з Харкова, Дніпра, Києва, Краматорська і Запоріжжя за наступними маршрутами:

Інтерсіті+ Київ, Дарницький вокзал – Львів 08:00;

Інтерсіті+ Київ, Дарницький вокзал – Львів 17:00;

Інтерсіті+ Харків – Львів 08:00;

№229/230 Харків – Івано-Франківськ 09:40;

№239/240 Харків – Львів 13:00;

№234/233 Дніпро – Чоп 20:00;

№263/264 Краматорськ – Львів 13:00;

№265/266 Краматорськ – Львів 16:00;

№225 Запоріжжя – Ковель 16:05.

Додаткові рейси також відправляться з Одеси до Ужгорода о 22:32 і з Києва до Хелма о 19:13.

Як повідомляв УНІАН, "Укрзалізниця" змінює евакуаційний маршрут до Румунії, наразі він здійснюється за маршрутом Ізмаїл-Ісакча. Потяг відправляється о 23:23 з Одеського вокзалу та прямує до Ізмаїла з пересадкою на катер до Ісакчі.

Вас також можуть зацікавити новини: