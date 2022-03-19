Укрзалізниця призначила додаткові евакуаційні рейси на 19 березня / фото УНІАН
"Укрзалізниця" опублікувала графік додаткових евакуаційних рейсів, призначених на суботу, 19 березня.
Як повідомляє прес-служба компанії, зокрема додаткові поїзди призначені з Харкова, Дніпра, Києва, Краматорська і Запоріжжя за наступними маршрутами:
- Інтерсіті+ Київ, Дарницький вокзал – Львів 08:00;
- Інтерсіті+ Київ, Дарницький вокзал – Львів 17:00;
- Інтерсіті+ Харків – Львів 08:00;
- №229/230 Харків – Івано-Франківськ 09:40;
- №239/240 Харків – Львів 13:00;
- №234/233 Дніпро – Чоп 20:00;
- №263/264 Краматорськ – Львів 13:00;
- №265/266 Краматорськ – Львів 16:00;
- №225 Запоріжжя – Ковель 16:05.
Додаткові рейси також відправляться з Одеси до Ужгорода о 22:32 і з Києва до Хелма о 19:13.
Як повідомляв УНІАН, "Укрзалізниця" змінює евакуаційний маршрут до Румунії, наразі він здійснюється за маршрутом Ізмаїл-Ісакча. Потяг відправляється о 23:23 з Одеського вокзалу та прямує до Ізмаїла з пересадкою на катер до Ісакчі.