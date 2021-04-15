Також очільник «Укрзалізниці» анонсував збільшення розміру добових на відрядження для працівників компанії.

«Укрзалізниця» повертає 5-денний робочий тиждень для усіх залізничників. Крім цього, з 1 квітня компанія відновила соціальні виплати, які були призупинені через кризу, спричинену коронавірусом.

Про це заявив в.о. голови правління Укрзалізниці Іван Юрик.

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«Нам поступово вдається стабілізувати роботу компанії. Зокрема, покращено ряд показників вантажної роботи, завдяки чому у квітні ми спостерігаємо ріст навантаження, а разом з тим — фінансових надходжень. Це дало нам змогу, як і обіцяли, відновити усі соціальні виплати, які були призупинені у зв’язку з кризою, спричиненою COVID-19, та повернути повний робочий тиждень для усіх залізничників», — наголосив Юрик.

Також очільник «Укрзалізниці» анонсував збільшення розміру добових на відрядження для працівників компанії з 200 грн до 250 грн. Це гарантує додатковий дохід близько 57 тис. залізничникам.

Раніше в «Укрзалізниці» повідомили, що з 1 червня планується підвищення тарифних ставок та посадових окладів для працівників компанії, оклади яких наразі менше 30 тис. грн. Відповідні домовленості закріплені у спільному рішенні про співпрацю та взаєморозуміння, яке підписали в.о. голови правління АТ «Укрзалізниця» Іван Юрик і лідер Профспілки залізничників і транспортних будівельників України Вадим Бубняк.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» перевела на чотириденний робочий тиждень співробітників апаратів управлінь центрального офісу, регіональних філій і інженерно-технічних працівників в рамках антикризових заходів для подолання викликів, що постали перед компанією через пандемію.

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Автор: Іван Бойко