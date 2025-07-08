Штормові погодні умови спричинили низку змін у графіках пасажирських поїздів.

В результаті нічної негоди на території Угорщини та Словаччини частково зупинився рух тамтешніх поїздів. Через це низка рейсів "Укрзалізниці" очікували на пересадку українських пасажирів або ж були затримані через вплив таких поїздів.

Як повідомила пресслужба перевізника у своєму Telegram-каналі, нікого не лишили наодинці з негодою і "Укрзалізниця" дочекалася українських пасажирів у Чопі.

"Є серйозні затримки, а з ними і вимушені зміни до ваших планів, через що нам дійсно прикро. Зараз наш контакт-центр роздає бонусні "обіймашки" за всі суттєві спізнення, а диспетчери та власне локомотивні бригади роблять усе, щоб надолужити час", - йдеться в повідомленні.

Відео дня

Станом на 10:50 затримуються наступні поїзди:

№749/750 Відень - Київ (+8:20);

№27/28 Чоп - Київ (+7:25);

№749/750 Київ - Відень (+4:25);

№81/82 Чоп - Київ (+2:06);

№9/10 Будапешт - Київ (+1:14);

№95/96 Рахів - Київ (+0:41)

Зазначимо, що штормові погодні умови на Закарпатті, а також у Словаччині та Угорщині спричинили низку змін у графіках пасажирських поїздів цієї ночі.

Укрзалізниця - останні новини

7 липня компанія попередила про затримку низки потягів через обрив контактної мережі на Хмельниччині. Тоді станом на ранок затримувалося 12 потягів, час затримки становив від 20 хвилин до понад трьох годин.

УЗ з 11 липня призначає новий регіональний поїзд №826/825 Львів-Тернопіль-Хмельницький, який курсуватиме щоденно, крім вівторка.

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