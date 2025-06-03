Квитки вже доступні в застосунку УЗ, на сайті та в касах вокзалів.

"Укрзалізниця" у зв’язку з початком сезону відпусток та зростанням пасажиропотоку продовжує курсування додаткового поїзда №284/283 Ужгород - Київ - Ужгород на пікові дати. Про це повідомляє пресслужба перевізника у своєму Telegram-каналі.

Поїзд курсуватиме в такі дати:

з Ужгорода: 11, 13, 15, 19, 21, 25 червня (о 23:14), прибуття до Києва - о 13:12 наступного дня;

з Києва: 12, 14, 16, 20, 22, 26 червня (о 15:12), прибуття до Ужгорода - о 5:20 наступного дня.

Зазначається, що квитки вже доступні в застосунку "Укрзалізниці", на сайті та в касах вокзалів.

Відео дня

В УЗ також нагадали, що на цьому напрямку курсує додатковий поїзд №213/214 Київ - Ужгород - Київ.

Укрзалізниця - останні новини

Державна компанія "Укрзалізниця" традиційно призначила додатковий поїзд №159/160 з Києва до Трускавця. Так, поїзд курсуватиме 5, 12, 14, 15, 19-22 та 26 червня в обох напрямках.

Представники компанії також нещодавно повідомили про продовження курсування регіонального поїзда Чернівці – Львів, який буде курсувати з 6 по 9, з 14 по 16, 22 та 23, з 27 по 30 червня.

Крім того, "Укрзалізниця" призначила додатковий поїзд №220/219 Київ – Дніпро – Київ на низку дат травня та червня. Зазначається, що поїзд зупинятиметься в обох напрямках на станції Кам’янське, у напрямку Києва також на станції ім. Тараса Шевченка (м. Сміла).

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