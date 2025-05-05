Квитки вже можна придбати в застосунку, на сайті та в касах залізничних вокзалів.

"Укрзалізниця" призначила додатковий швидкий поїзд №220/219 Київ - Дніпро - Київ на 9 та 11 травня. Про це повідомила пресслужба перевізника у своєму Telegram-каналі.

Відправлення з Києва - о 13:44, прибуття до Дніпра - о 21:00. У зворотному напрямку - з Дніпра о 08:10 (9 травня) та о 08:15 (11 травня), до Києва - о 16:17.

Зазначається, що поїздом можуть скористатись також мешканці Кам'янського та Сміли (зупинка по станції імені Тараса Шевченка передбачена при слідуванні з Дніпра до Києва).

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Квитки вже у продажу в застосунку "Укрзалізниці", на сайті перевізника та в касах залізничних вокзалів.

"Укрзалізниця": останні новини

2 травня рухомий склад "‎Укрзалізниці"‎ поповнили шість нових плацкартних вагонів на 58 місць кожен. Ці вагони стали першими в історії незалежної України, які закупили саме у плацкартній модифікації.

28 квітня в Україні зʼявився новий флагманський поїзд №1/2 "‎Харків - Ворохта"‎, який отримав назву "Єдність". Він став восьмим флагманським поїздом "Укрзалізниці". Поїзд буде відправлятись під пісню "‎Заповіт"‎ українського реп-виконавця та військовослужбовця YARMAK.

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