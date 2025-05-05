"Укрзалізниця" призначила додатковий швидкий поїзд №220/219 Київ - Дніпро - Київ на 9 та 11 травня. Про це повідомила пресслужба перевізника у своєму Telegram-каналі.
Відправлення з Києва - о 13:44, прибуття до Дніпра - о 21:00. У зворотному напрямку - з Дніпра о 08:10 (9 травня) та о 08:15 (11 травня), до Києва - о 16:17.
Зазначається, що поїздом можуть скористатись також мешканці Кам'янського та Сміли (зупинка по станції імені Тараса Шевченка передбачена при слідуванні з Дніпра до Києва).
Квитки вже у продажу в застосунку "Укрзалізниці", на сайті перевізника та в касах залізничних вокзалів.
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