Максимальна швидкість електропоїзда Stadler FLIRT — 160 км/год

"Укрзалізниця" тестує поїзд Stadler FLIRT для запуску на маршруті приміського сполучення Києва та міської електрички.

Про це повідомила прес-служба "Укрзалызниці".

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Як зазначили в "Укрзалізниці", поїзди такого класу компанія планує використовувати на маршрутах приміського сполучення в рамках реалізації проєкту City Express у Києві, Дніпрі, Харкові.

Перші поїзди "Укрзалізниця" планує отримати та запустити на маршрутах київського вузла в рамках реалізації проєкту City Express до кінця 2022 року. Серед джерел фінансування закупівлі розглядаються як кошти держбюджету, так і кредитні кошти, запропоновані виробниками.

Закупівля таких поїздів буде проводитися за міжнародним тендером. "Укрзалізниця" вже розсилає технічне завдання провідним вітчизняним і зарубіжним виробникам рухомого складу для залучення їх до участі в тендері. Серед головних вимог до іноземних виробників буде локалізація виробництва на території України.

Максимальна швидкість електропоїзда Stadler FLIRT — 160 км/год. У ньому 262 місця для сидіння 1-го та 2-го класів. Поїзд пристосований для маломобільної категорії та людей з інвалідністю. Рухомий склад облаштований пандусом, місцями для розміщення людей на інвалідних кріслах, вся інформація продубльована шрифтом Брайля.

Що таке поїзд Stadler:

Електрички Stadler планують використовувати в раніше анонсованому проекті City Express (в рамках програми"велике будівництво"). Передбачається, що комфортабельні поїзди зі стикуваннями до метрополітену розвантажать під'їзди до столиці.

Поїзд Stadler FLIRT адаптований для роботи у Фінляндії, Норвегії, Естонії, Білорусі та Україні.

16 серпня 2021 року для проведення випробувань до Києва прибув електропоїзд Stadler Flirt. Він складається з п'яти вагонів.

Які напрямки обслуговуватиме Kyiv City Express:

Kyiv City Express обслуговуватиме 6 напрямків навколо Києва: Вишгородський, Богуславський (Трипілля, Кагарлик, Миронівка), Ніжинський (Бровари, Бобровиця, Носівка), Яготинський (Бориспіль, Березань), Узинський (Боярка, Вишневе, Васильків, Фастів, Біла Церква) та Клавдієвський (Ірпінь, Буча, Ворзель, Немішаєве).

У подальших планах — реалізація City Express у Дніпрі та Харкові.

Автор: Олена Коваленко