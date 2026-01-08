Шабля, холодильник і черевик: що пасажири найчастіше губили у поїздах 'Укрзалізниці'

Тисячі людей регулярно гублять свої речі в поїздах.

За підсумками 2025 року "Укрзалізниця" отримала 20,8 тисячі звернень щодо загублених речей. Це на 21,6% більше, ніж роком раніше.

Як повідомляє пресслужба перевізника, найчастіше пасажири забувають: бездротові навушники (переважно один), мобільний телефон, зарядний пристрій, ключі, окуляри, прикраси, одяг.

"Буває таке, що пасажири виходять з вагона, ніби маючи все при собі, а потім раптом один черевик сусіда по купе. У таких випадках наш контакт-центр обмінював людей телефонами - і чоботи знову знаходили свою пару", - зазначили в УЗ.

Окремо залізничники згадують знахідки, які дивували навіть досвідчених працівників. Серед них шабля, квітка в горщику, переносний холодильник, фен і навіть прилад для подачі сигналу про сходження лавини.

Крім того, 522 рази залізничники повертали дітлахам їхні іграшки: зайчиків-мандрівників, Їжака Шедоу та решту цікавих персонажів.

Губили пасажири й речі для чотирилапих друзів. Наприклад, на вокзалі Києва пасажири поспішали на потяг і залишили мисочку, комбінезон для песика, а також нашийник із підсвіткою.

В "Укрзалізниці" закликають пасажирів бути уважнішими. А якщо річ все ж зникла, радять звертатися до працівників на вокзалі або залишати повідомлення в застосунку перевізника.

"Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на поїзди відправленням з 22 січня. Квитки надходитимуть у продаж поступово. Так, близько 70% внутрішніх рейсів будуть доступні в застосунку УЗ вже з 08:00, усі міжнародні - з 09:00, а решта - до кінця дня.

7 січня стало відомо, що "Укрзалізниця" запускає пілотний проєкт підключення до інтернету поїздів далекого сполучення. В тестовому режимі обладнали доступом до Wi-Fi один із флагманських поїздів сполученням Київ-Рахів.

