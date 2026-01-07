'Укрзалізниця' запускає платний інтернет у потягах далекого сполучення

Доступ до Wi-Fi протягом поїздки вартуватиме 120 грн без обмеження трафіку на добу.

Державна "Укрзалізниця" запускає пілотний проєкт щодо підключення до інтернету поїздів далекого сполучення. В тестовому режимі обладнали доступом до Wi-Fi один із флагманських поїздів сполученням Київ-Рахів.

Як повідомила пресслужба перевізника, у поїзді "Гуцульщина" №95/96 Київ – Рахів доступ до мережі тепер матимуть пасажири всіх вагонів обох складів поїзда.

Зазначається, що 10 хвилин безкоштовного доступу для кожного дадуть змогу протестувати послугу та в разі необхідності відправити термінові повідомлення.

Відео дня

"Повноцінний доступ до швидкісного інтернету протягом поїздки вартуватиме 120 грн без обмеження трафіку на добу, причому 5 Гб - без будь-яких обмежень по швидкості", - зазначили в УЗ.

Оплату можна здійснити онлайн будь-якою платіжною карткою, Apple Pay або Google Pay.

В УЗ відмітили, що технологія забезпечується сучасним обладнанням Starlink, яке було протестоване на деяких дипломатичних рейсах.

Якщо проєкт матиме стабільний попит, компанія масштабуватиме його на інші поїзди через конкурс на постачання послуги.

Укрзалізниця - останні новини

УЗ обладнала 100 пасажирських вагонів у мобільні пункти обігріву, зв’язку та відпочинку, які за потреби можуть оперативно з’являтися у будь-якому регіоні України.

Залізнична компанія відновила маршрут флагманського поїзда "Гуцульщина" сполученням Київ - Ясіня до Рахова.

Вас також можуть зацікавити новини: