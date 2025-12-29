'Укрзалізниця' відновила маршрут флагманського поїзда у високогірʼя Карпат: як курсуватиме

Компанія продовжує маршрут до найвисокогірнішого міста в Україні.

"Укрзалізниця" відновила маршрут флагманського поїзда "Гуцульщина" сполученням Київ - Ясіня до Рахова. Про це повідомляє пресслужба перевізника у своєму Telegram-каналі.

"Ми дослухались до побажань пасажирів і з 28 грудня флагманський поїзд "Гуцульщина" №95/96 Київ - Ясіня продовжив маршрут до Рахова із зупинкою на станції Кваси", - ідеться в повідомленні.

В УЗ нагадали, що окрім поїзда №95/96 "Гуцульщина", до Рахова також продовжують курсувати поїзди №143/144 Суми - Рахів, №55/56 Київ - Рахів, а також приміський дизель-поїзд №6441/6442 Коломия - Ділове.

Відео дня

У компанії додали, що Кваси відомі своїми мінеральними джерелами та лікувальним повітрям, а Рахів - найвисокогірніше місто в Україні.

Нагадаємо, що в березні "Укрзалізниця" відкрила новий флагманський потяг №95/96 Київ – Рахів під назвою "Гуцульщина". Він став сьомим флагманським поїздом УЗ. Проте пізніше маршрут сполучення було змінено на Київ - Ясіня.

"Укрзалізниця" - останні новини

УЗ на період Різдвяних та Новорічних свят призначила 16 додаткових поїздів та збільшила періодичність курсування регулярних рейсів. Пріоритет був відданий карпатському напрямку.

Раніше повідомлялося, що компанія ввела новий графік поїздів для регіональних, приміських та міських рейсів. УЗ тоді запустила нові регулярні регіональні маршрути на заході України. Зокрема, маршрути сполученням Львів – Ворохта, які мають розвантажити поїзди далекого сполучення, що прямують у гори.

Вас також можуть зацікавити новини: