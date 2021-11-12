У разі відсутності потрібного документа пасажира можуть зняти з рейсу.

Пасажирам, які подорожують у приміському залізничному сполученні в Київській області, з 13 листопада знадобляться сертифікати про вакцинацію проти COVID-19 або негативні результати ПЛР-тестів.

Про це у п'ятницю, 12 листопада, повідомили у прес-службі "Укрзалізниці".

Так, проїзд в усіх приміських електропоїздах Київщини можливий лише за наявності:

або сертифікату про вакцинацію;

або негативного ПЛР-тесту на COVID-19;

або негативного експрес-тесту на COVID-19, що зроблений не більше ніж за 72 години до рейсу.

"У разі відсутності одного з зазначених документів пасажира може бути знято з рейсу поліцією. Просимо подбати про безпеку власних подорожей і нагадуємо, що на вокзалах Києва та 30 інших міст України розгорнуто пункти безкоштовної вакцинації", - зазначили в УЗ.

Як повідомляв УНІАН, у Київській області з 13 листопада громадський транспорт перевозитиме лише вакцинованих пасажирів або тих, хто перехворів на коронавірус.

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Раніше пасажири приміських потягів не повинні були пред'являти довідки про вакцинацію або тестування.

Коронавірус в Україні

В Україні за добу 11 листопада виявили 24 058 нових випадків COVID-19. Зокрема, захворіли 1 616 дітей та 468 медпрацівників.

Також за добу було госпіталізовано 4318 осіб; зафіксовано 750 летальних випадків; одужала 21 941 особа.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Катерина Комолова