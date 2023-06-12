"Укрзалізниця" 12 червня повідомила про початок запровадження пілотного проекту.

Компанія "Українська залізниця" не передбачила в окремому спеціальному вагоні для жінок можливість придбати послугу кондиціонування.

При цьому, як повідомляється в онлайн-додатку для купівлі квитків, такий квиток виявився дешевшим за стандартні купе, в яких можуть їздити у тому числі чоловіки, оскільки в них автоматично передбачені кондиціонери.

Тобто жінки, які захочуть скористатися новою послугою від УЗ, змушені будуть у разі жаркої погоди мучитися від спеки, поки чоловіки насолоджуватися відрегульованою температурою.

"УЗ" запровадила вагони для жінок - що відомо про пілотний проект

Як повідомляв УНІАН, 15 травня на веб-сайті Кабінету Міністрів з'явилася петиція, яка вимагає введення окремих вагонів для чоловіків та жінок у потягах "Укрзалізниці".

Олена Шуляк, лідер партії "Слуга народу", заявила, що вони вже направили пропозицію до "Укрзалізниці", попросивши їх допомогти у законодавчому регулюванні впровадження цього пілотного проекту.

12 червня "Укрзалізниця" повідомила про початок запровадження пілотного проекту.

Вас також можуть зацікавити новини: