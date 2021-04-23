Виплату дивідендів компанія має здійснити не пізніше 30 червня 2021 року.

Державна компанія "Укрзалізниця" за підсумками роботи у 2019 році направить до державного бюджету 749,5 млн грн (30% свого чистого прибутку) у вигляді дивідендів, а решта 70% - 1,632 млрд грн - на покриття збитків минулих років.

Відповідне розпорядження було прийнято на засіданні Кабінету Міністрів у середу, 21 квітня, і опубліковано на урядовому порталі.

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Виплату дивідендів компанія має провести не пізніше 30 червня 2021 року.

Даним розпорядженням Кабмін також затвердив фінансовий звіт "Укрзалізниці" за 2019 рік і визнав задовільною роботу наглядової ради та правління компанії у 2019 році.

"Укрзалізниця"

"Укрзалізниця" є акціонерним товариством, 100% акцій якого належать державі. Компанія входить до переліку держпідприємств, що не підлягають приватизації. Українська залізниця забезпечує 82% вантажних і близько 50% пасажирських перевезень, здійснюваних усіма видами транспорту. За обсягами вантажних перевезень українська залізниця посідає четверте місце на Євразійському континенті, поступаючись тільки залізницям Китаю, Росії та Індії.

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Автор: Дмитро Шварц