Лише близько половини вагонів "Укрзалізниці" обладнані кондиціонерами.

Подорожі потягом в спекотну погоду часто стають справжньою каторгою. Пасажири "Укрзалізниці" нерідко скаржаться на зачинені вікна та відсутність кондиціонування в потязі. "Укрзалізниця" обладнала кондиціонерами майже половину своїх вагонів. Перед покупкою квитка пасажир має змогу дізнатися, чи встановлена система охолодження повітря в конкретному вагоні.

Як перевірити наявність кондиціонеру в потязі

За словами "Укрзалізниці", кондиціонери вже встановлені в деяких старих вагонах, а також в усіх нових вагонах, які купає компанія. Окрім того, кондиціонерами оснащені всі поїзди Інтерсіті+.

Уточнити інформацію про наявність кондиціонера можна при покупці білета в касі вокзалу. При бронюванні білетів онлайн перевірити цю інформацію можна на сайті "Укрзалізниці". У ній вагони без кондиціонування мають відповідну позначку на сторінці вибору місця, поряд із типом вагона. Якщо позначки немає, то кондиціонер у вагоні наявний.

У вагоні з кондиціонером температура повинна становити від +22 до +26°C. На початку подорожі вона може бути трохи вищою, адже система кондиціонування працює лише під час руху потяга. За 20 хвилин руху вагон поступово охолоджується.

Якщо під час поїздки температура у вагоні значно підвищилася, або кондиціонер не працює, варто звернутися до провідника або начальника поїзда. Пасажиру можуть запропонувати місце у вагоні з кондиціонером. За необхідності також можна звертатися до контактного центру "Укрзалізниці" за номером: 0-800-503-111.

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Автор: Катерина Пулатова