Модернізовані електропотяги курсуватимуть на маршруті Київ — Рівне — Луцьк та Київ — Біла Церква.

Національний перевізник "Укрзалізниця" запустив два модернізовані пасажирських електропотяги.

Про це повідомляється на сторінці Міністерства інфраструктури України в Facebook.

На маршруті Київ — Рівне — Луцьк розпочав курсування модернізований електропотяг Skoda, а на маршруті Київ — Біла Церква запущено приміський електропотяг, який був оновлений в рамках проєкту Kyiv City Express. Ці потяги були модернізовані на Київському електровагоноремонтному заводі.

Зазначається, що потяг Skoda на маршруті Київ — Рівне — Луцьк складається з 6 двоповерхових вагонів і має 636 місць. Потяг є інклюзивним та передбачає зручне перевезення пасажирів з дітьми та велосипедистів. Він може перевозити близько 40 тис. пасажирів на місяць.

Крім того, інший модернізований потяг з Києва до Білої Церкви курсуватиме на найбільш завантаженому напрямку Київщини — фастівському. Наразі заповненість становить 80% у 25 парах потягів на цьому напрямку, в той час як, середній вік вагонів 30 років.

Цей модернізований потяг є інклюзивним та передбачає зручне перевезення пасажирів з дітьми та велосипедистів.

"Його запуск покращить якість приміських перевезень для понад 20 тис. українців, які щодня подорожують фастівським напрямком", - додали в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, "Укрзалізниця" повертає до Дня Незалежності, 24 серпня, поїзд "Інтерсіті+" №745/746 Київ — Славськ.

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