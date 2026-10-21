'Укрзалізниця' запускає нові міжнародні поїзди: куди можна буде доїхати

Один із флагманських поїздів назвали на честь Михайла Грушевського, а інші матимуть зручні пересадки на рейси до європейських міст.

"Укрзалізниця" запускає міжнародні поїзди з Києва та Дніпра до польських міст Холм і Перемишль. Про це повідомляє пресслужба залізничного перевізника у Facebook.

Флагманський поїзд 23/24 Київ – Холм носитиме імʼя відомого українського історика та очільника Української Центральної Ради Михайла Грушевського. У складі поїзда сучасні вагони підвищеного комфорту, побудовані в Україні під час повномасштабної війни. Сам поїзд за графіком виїжджає з Києва о 21:48 та приїжджає в Холм о 08:08.

"Ми віддаємо шану натхненнику українського національного руху, поєднуючи два визначні для нього міста, адже він народився у польському Холмі й працював у Києві майже 20 років", - йдеться в повідомленні.

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Крім того, в УЗ повідомили про запуск інших міжнародних поїздів:

31/32 Київ – Перемишль має зручне стикування з поїздом до Берліна, Праги, Кракова, Катовіце, Вроцлава. Має зупинки у Вінниці, Хмельницькому, Тернополі, Львові. Відправлення з Києва о 21:30, прибуття до Перемишля о 8:19;

73/74 Дніпро – Перемишль курсує через Олександрію, Камʼянське, Пʼятихатки, Знамʼянку, Львів. Відправляється з Дніпра о 19:00, прибуває до Перемишля о 14:10. У цей час пасажири можуть пересісти на поїзд до Кракова, Варшави, Праги, Мюнхена.

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Залізнична компанія напередодні осінніх канікул продовжує маршрут поїзда "Інтерсіті+" Дарниця-Львів до Трускавця. В УЗ тоді зазначили, що перший рейс оновленого маршруту відбудеться 23 жовтня. Квитки на нього вже у продажу. Поїзд курсуватиме щодня, окрім вівторка та середи.

З 16 жовтня в застосунку УЗ стало можливо переглянути середню кількість евакуаційних зупинок і затримок для обраного поїзда. В компанії пояснили, що взяли "усереднену статистику" за останні десять діб, щоб дані були максимально актуальними.

З 20 жовтня "Укрзалізниця" мала скасувати два потяги - № 79/80 Дніпро-Львів та № 31/32 Запоріжжя-Перемишль через погіршення безпекової ситуації.

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