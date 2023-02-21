Регіональні філії "Південна залізниця" та "Південно-Західна залізниця" змінять назви в рамках програми українізації об'єктів залізничного транспорту.
Про це повідомив голова правління товариства Олександр Камишин, інформує прес-служба "Укрзалізниці".
"Чому залізниця з центром у столиці має назву "Південно-Західна", а залізниця, яка має центр у Харкові, на півночі України,"Південна"? Це засилля імперської, російської давнини, яке не має нічого спільного зі справжнім українським. Саме тому в рамках нашої програми "Залізна українізація" ми змінимо це раз і назавжди", — пояснив він.
За словами Камишина, процес перейменування регіональних філій буде завершено в 2023 році.
Зазначається, що АТ "Укрзалізниця" розпочинає трирічну програму "Залізна українізація", мета якої – повністю позбутися імперських та російських назв, позначень, зображень на будь-яких об'єктах залізничного транспорту. Комплексна програма розрахована на 2023-2025 роки. За ці три роки в кілька етапів планується українізувати все, що пов'язує залізничну галузь України з країною-агресором: назви залізниць, позначки кілометражу, сигнальні позначки, радянські барельєфи, назви станцій тощо.
Війна в Україні та "Укрзалізниця"
У 2022 році" Укрзалізниця " перевезла близько 1,4 мільйона пасажирів до країн ЄС. Це є рекордним показником за останні 10 років.
6 січня 2023 року "Укрзалізниця" отримала 100 потужних зарядних станцій для смартфонів, які були встановлені на вокзалах з найбільшим пасажиропотоком.
13 січня "Укрзалізниця" відкрила програму лояльності для своїх пасажирів "залізні друзі", в рамках якої кожен кілометр подорожі перетвориться на бонуси.
17 січня стало відомо, що протягом року всі потяги Інтерсіті + перейдуть на Інтернет від Starlink. Команда Міністерства цифрової трансформації вже передала "Укрзалізниці" 450 терміналів Starlink.
26 січня стало відомо, що "Укрзалізниця" через велике соціальне навантаження та обмеження вантажоперевезень у 2023 році очікує збитків у розмірі 20,2 млрд грн, але ціни на проїзд не підвищуватиме.
3 лютого "Укрзалізниця" призначила ряд приміських пасажирських поїздів між населеними пунктами Донецької та Харківської областей.
13 лютого 2023 року "Укрзалізниця" заявила про те, що розширює співпрацю із залізницею Молдови.