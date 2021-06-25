Кабінет міністрів повинен упродовж місяця затвердити Державну цільову науково-технічну програму розвитку авіаційної промисловості на 2021-2030 роки.

Президент України Володимир Зеленський ввів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 4 червня 2021 року "Про розвиток літакобудівної галузі України".

Відповідний указ президента опубліковано на сайті очільника держави.

Як сказано в указі, Кабінет міністрів повинен упродовж місяця затвердити Державну цільову науково-технічну програму розвитку авіаційної промисловості на 2021-2030 роки, а також представити бачення того, як можна реалізувати довгострокові масштабні проекти, наприклад, "Повітряний старт" і "Національний авіаперевізник".

Читайте такожУкраїнська "Мрія" здійснить політ на замовлення однієї з країн НАТО (відео)Міністерству оборони доручено опрацювати питання включення в Державну цільову оборонну програму розвитку озброєння і військової техніки оновлення парку літаків і вертольотів, зокрема й, бойових літаків, вертольотів, багатоцільових безпілотних авіаційних комплексів, військово-транспортних літаків Ан-74 і Ан-178.

Міністерству закордонних справ разом з Міністерством з питань стратегічних галузей промисловості України доручено сприяти просуванню продукції вітчизняної авіабудівної галузі на зовнішніх ринках, а також вести пошук потенційних партнерів з метою інтеграції України в світову авіаційну промисловість. В 2021 році міністерства в установленому порядку повинні вжити заходів щодо укладання угод про стратегічне співробітництво з іноземними партнерами у сфері авіабудування, забезпечити подальший супровід розвитку міжнародного співробітництва за визначеними програмами з дотриманням національних інтересів.

Завданням Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості спільно з Національною академією наук є заходи з імпортозаміщення авіаційної продукції, в тому числі підшипників спеціального призначення, електронних компонентів.

Указ набирає чинності з дня опублікування.

Рішення РНБО про розвиток авіагалузі

4 червня Рада національної безпеки і оборони України ухвалила рішення про розвиток вітчизняної авіабудівної галузі на найближчі роки.

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Автор: Дмитро Шварц