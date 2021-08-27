Наприклад, мережі Shell і KLO знизили ціни на бензин на 1-1,14 грн/л.

Середня роздрібна ціна бензину А-92 в Україні знизилася на 17 копійок і склала 28,92 грн/л.

Про це свідчать дані моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95", повідомляє Enkorr.ua.

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Повідомляється, що вартість бензину А-95 в роздробі опустилася на 21 копійку за літр, до 29,75 грн. Дизельне паливо подешевшало на 13 копійок за літр, до 27,96 грн.

Зокрема, мережі Shell і KLO знизили ціну на дизельне паливо на 53 і 65 копійок за літр, до 28,11 і 27,89 грн відповідно. Бензини А - 92 та А-95 звичайних марок на станціях цих мереж подешевшали на 1-1,14 грн/л.

SOCAR опустив ціну тільки на бензини: А-92 подешевшав до 29,98 грн/л, А-95 - до 30,53 грн/л. Всі види палива подешевшали на 50 копійок за літр на станціях мережі UPG.

Гранична ціна:

26 серпня Міністерство економіки України знизило граничну вартість бензинів на 1,14 грн - до 25,53 грн за літр.

Разом з тим вартість дизельного палива знизилася на 53 копійки - до 21,11 грн за літр.

З урахуванням граничної торгової націнки вартість бензину не повинна перевищувати 30,53 грн за літр, дизпалива – 26,11 грн за літр.

Держрегулювання цін: що необхідно знати

14 травня 2021 року Кабінет міністрів прийняв постанову, якою до закінчення карантину ввів державне регулювання цін на бензин і дизельне паливо.

Згідно з документом, встановлено рівні торговельної надбавки до середньої ціни дизельного палива не вище 7 грн за літр і бензину – не вище 5 грн за літр.

Здійснювати розрахунки зобов'язали "Нафтогаз України", який повинен їх надавати Міністерству економіки не пізніше 3 числа кожного місяця. Середні ціни на бензин і дизпаливо повинні бути оприлюднені до 5 числа кожного місяця.

Автор: Ігор Орел