В Україні 1 листопада 2021 року запровадять нові дорожні знаки. Тоді набудуть чинності нові стандарти безпеки в частині "Безпека дорожнього руху. Знаки дорожні".
Про це повідомили на сторінці Укравтодору в Facebook.
Зокрема, запровадять знаки "Автозаправні/Електрозарядні станції", таблички "Місце для зарядки електромобілів", "Платна дорога" та "Кінець платної дороги". Основні зміни та уточнення будуть внесені в ДСТУ 4100:2021.
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Також ДСТУ доповнено знаками щодо прикордонної смуги відповідно до постанови КМУ від 9 листопада 2016 р. №790 та графічними матеріалами для уникнення неоднозначного трактування принципу встановлення та застосування кількох дорожніх знаків на одній опорі.
Крім того, додано новий розділ, де вказано, як розміщувати знаки на щитах і фонових щитах та введено окремий дорожній знак для позначення діагональних пішохідних переходів на перехрестях.
Стандарти доповнено новими знаками і табличками, пов’язаними з велоінфраструктурою.
Також зміни стосуються знаків індивідуального проєктування – шрифтів, форми стрілок, введено символи для позначення центру населеного пункту, річки.
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