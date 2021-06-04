Основні зміни та уточнення будуть внесені до ДСТУ 4100:2021.

В Україні 1 листопада 2021 року запровадять нові дорожні знаки. Тоді набудуть чинності нові стандарти безпеки в частині "Безпека дорожнього руху. Знаки дорожні".

Про це повідомили на сторінці Укравтодору в Facebook.

Зокрема, запровадять знаки "Автозаправні/Електрозарядні станції", таблички "Місце для зарядки електромобілів", "Платна дорога" та "Кінець платної дороги". Основні зміни та уточнення будуть внесені в ДСТУ 4100:2021.

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Також ДСТУ доповнено знаками щодо прикордонної смуги відповідно до постанови КМУ від 9 листопада 2016 р. №790 та графічними матеріалами для уникнення неоднозначного трактування принципу встановлення та застосування кількох дорожніх знаків на одній опорі.

Крім того, додано новий розділ, де вказано, як розміщувати знаки на щитах і фонових щитах та введено окремий дорожній знак для позначення діагональних пішохідних переходів на перехрестях.

Стандарти доповнено новими знаками і табличками, пов’язаними з велоінфраструктурою.

Також зміни стосуються знаків індивідуального проєктування – шрифтів, форми стрілок, введено символи для позначення центру населеного пункту, річки.

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Автор: Вікторія Гордієнко