Також пропонується збільшити розміри страхових сум зі 130 до 160 тисяч гривень на одного потерпілого за шкоду, заподіяну майну потерпілих.

Нацбанк України пропонує змінити порядок обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів.

Про це повідомляє прес-служба НБУ. Документ винесено на обговорення.

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Пропонується затвердити розмір базового страхового платежу за договорами обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів у розмірі 180 гривень.

Розмір страхової виплати за шкоду, заподіяну майну потерпілих, у разі оформлення європротоколу (оформлення документів про дорожньо-транспортну пригоду без участі уповноважених співробітників Національної поліції України) буде збільшено з 50 до 80 тисяч гривень на одного потерпілого.

Також пропонується збільшити розміри страхових сум зі 130 до 160 тисяч гривень на одного потерпілого за шкоду, заподіяну майну потерпілих, і з 260 до 320 тисяч гривень на одного потерпілого за шкоду, заподіяну життю та здоров'ю потерпілих.

"Враховуючи те, що кумулятивний показник рівня інфляції підвищився на 22,81% за період з серпня 2018 року по травень 2021 року, є потреба перегляду і підвищення страхових сум", - зазначили в НБУ.

Ціни на автомобілі:

Експерти прогнозують, що в Україні відчутно злетять ціни на вживані автомобілі. Причина - відсутність достатньої кількості чіпів і напівпровідників для нових авто, на які вже спостерігається відкладений попит.

Автор: Олена Коваленко