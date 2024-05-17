У ДПСУ опублікували список громадян, які підняють обов’язковій перевірці щодо наявності військово-облікового документа.

З 18 травня, коли набере чинності новий закон про мобілізацію, прикордонники в пунктах пропуску перевірятимуть наявність військово-облікового документа. Це стосуватиметься окремих категорій громадян.

В Державній прикордонній службі надали перелік категорій громадян, котрі підлягають обовʼязковій та необовʼязковій перевірці військово-облікового документа при перетині кордону.

Так, обов’язкову перевірку мають пройти громадяни:

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заброньовані на період мобілізації та на воєнний час;

визнані відповідно до висновку військово-лікарської комісії непридатними до військової служби за станом здоров’я;

які самостійно виховують дитину;

які мають дитину (дітей) віком до 18 років і чоловіка (дружину), який (яка) проходить військову службу за одним із видів військової служби;

інші категорії осіб, визначені ст. 23 закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію.

Перевірка не обов’язкова для таких категорій:

осіб з інвалідністю;

тих, хто супроводжує осіб або дітей з інвалідністю;

водіїв, що здійснюють перевезення медичних вантажів та гуманітарної допомоги, здійснюють міжнародні перевезення вантажів та пасажирів;

визначених осіб за окремими посадами та державної служби;

працівників підприємств залізничного транспорту і які відносяться до морської та авіаційної галузі та їн.

Нові правила мобілізації

Раніше УНІАН писав, що з 18 травня почне діяти новий закон про мобілізацію, тому для окремих категорій громадян під час перетину кордону буде обов'язковим наявність військово-облікових документів.

Заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач сподівається, що відбудуться зміни щодо бронювання водіїв. Відомство надіслало до Міністерства економіки перелік всіх професій у сфері транспорту та загалом по міністерству відновлення, які необхідно, аби були заброньовані.

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