72% учасників Міжнародного союзу залізниць проголосували за відповідне рішення.

Генеральна асамблея ратифікувала рішення, за яким росіян та білорусів більше не допускатимуть до участі в Міжнародному союзі залізниць.

Про це повідомили в прес-службі "Укрзалізниці".

Попри те, що Росія є важливим фінансовим спонсором організації та попри значний тиск з боку представників Китаю, Індії, Монголії, Ірану, Вірменії та Казахстану, за рішення щодо остаточного відсторонення проголосувало 72% учасників МСЗ.

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Зазначається, що Міжнародний союз залізниць, членами якого є понад 200 світових залізничних підприємств, був першою міжнародною організацією, яка рішенням голови МСЗ та генерального директора ще 4 березня цього року за зверненням "Укрзалізниці" призупинила членство залізничних компаній Росії та Білорусі.

"Але попереднє рішення мало бути ратифіковане генеральною асамблеєю: тому цього тижня делегація "Укрзалізниці" знову взяла участь в засіданнях Регіональної європейської асамблеї та Генеральної асамблеї Міжнародного союзу залізниць із метою відстояти остаточне ухвалення рішення щодо відсторонення", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 4 березня Міжнародний союз залізниць (UIC) виключив зі свого складу російську та білоруську залізницю та їх дочірні компанії через вторгнення Росії на територію України.

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