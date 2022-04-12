"Укрзалізниця" з 12 квітня відновила приміський рух поїздів на Південно-Західній залізниці / фото УНІАН

"Укрзалізниця" відновлює курсування приміський потяг за маршрутом Суми-Краснопілля з 14 квітня.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

З 14 квітня щодня відправлятимуться рейси:

Суми - Краснопілля (відправлення о 6:30 та 15:00 - прибуття о 7:47 та 16:17 відповідно);

Краснопілля - Суми (відправлення о 8:10 та 16:40 - прибуття о 9:28 та 17:56 відповідно).

"Укрзалізниця" з 12 квітня відновила приміський рух поїздів на Південно-Західній залізниці.

Війна проти України:

  • 24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.
  • 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.
  •  Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює евакуацію мирного населення та доставку в гарячі точки продуктів і медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.

Вас також можуть зацікавити новини:

У Чорноморську Одеської області пролунав вибух

Українські війська відбили 7 ворожих атак на Донбасі

Пентагон підтвердив, що саме Росія завдала ракетного удару по вокзалу в Краматорську