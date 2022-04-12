"Укрзалізниця" відновлює курсування приміський потяг за маршрутом Суми-Краснопілля з 14 квітня.
Про це повідомляє прес-служба компанії.
З 14 квітня щодня відправлятимуться рейси:
Суми - Краснопілля (відправлення о 6:30 та 15:00 - прибуття о 7:47 та 16:17 відповідно);
Краснопілля - Суми (відправлення о 8:10 та 16:40 - прибуття о 9:28 та 17:56 відповідно).
"Укрзалізниця" з 12 квітня відновила приміський рух поїздів на Південно-Західній залізниці.
Війна проти України:
- 24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.
- 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.
- Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює евакуацію мирного населення та доставку в гарячі точки продуктів і медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.
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