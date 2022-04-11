Очікується, що рейси приміських поїздів курсуватимуть щодня з 12 квітня.

"Укрзалізниця" з 12 квітня відновлює приміський рух поїздів на Південно-Західній залізниці.

Про це повідомляє УЗ у Telegram.

З 12 квітня щодня курсуватимуть рейси за наступними напрямками:

Терещенська - Шостка (відправлення о 15:07, прибуття 15:30, зворотно - відправлення о 15:50, прибуття о 16:15).

Конотоп - Шостка (відправлення о 6:40, прибуття о 8:38, зворотно відправлення о 8:58, прибуття о 10:56).

Конотоп - Ворожба (відправлення о 9:20, прибуття об 11:29, зворотно відправлення о 11:55, прибуття 14:00).

Конотоп - Бахмач (відправлення о 7:00 та 15:50, прибуття о 7:40 та 16:30 відповідно, зворотно відправлення о 7:55 та 16:50, прибуття о 8:35 та 17:30 відповідно).

Хутір Михайлівський - Конотоп (відправлення о 6:15 та 13:50 - прибуття о 8:46 та 17:50 відповідно); зворотно - о 10:25 та 14:20, прибуття відповідно о 12:54 та 16:49.

Терещенська - Конотоп (відправлення о 7:14, прибуття о 8:46, курсуватиме лише 12 квітня замість маршруту Хутір Михайлівський - Конотоп).

Як повідомляв УНІАН, "Укрзалізниця" призначила три додаткових рейси Інтерсіті+ на 12 квітня. Дарниця - Дніпро (без заїзду на Київ-Пасажирський) о 08:30; Дніпро - Львів о 17:00; Харків - Львів о 17:00.

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