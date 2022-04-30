Компанія проводить невідкладні технічні роботи.

АТ "Укрзалізниця" частково припинила продаж квитків - купити квиток онлайн не вийде.

Про це компанія повідомила на своїй сторінці у Facebook.

"Через невідкладні технічні роботи тимчасово призупинено продаж електронних квитків на поїзди Укрзалізниці, а також роботи сервісів онлайн-підтримки та гарячої лінії", - йдеться в повідомленні.

У компанії обіцяють швидке відновлення послуг.

Оновлення 17:37 "Укрзалізниця" відновила онлайн продаж квитків після невідкладних технічних робіт, повідомляє прес-служба компанії.

"Онлайн-сервіси "Укрзалізниці" знову на зв'язку! Квитки можна купувати через сайт та чат-бот", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, раніше, 25 квітня, росіяни обстріляли залізничні станції в центрі та на заході України. Один з обстрілів здійснили на Рівненщині. В результаті обстрілу один залізничник загинув, четверо отримали поранення.

Учора у прес-службі компанії повідомили, що "Укрзалізниця" додає до сполучення з Польщею два українських міста - Бердичів і Рівне. Вокзали обох міст будуть відкриті цілодобово, щоб надати можливість пасажирам дочекатися кінця комендантської години.

Вас також можуть зацікавити новини: