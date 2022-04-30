З 17:00 1 травня до 5:00 2 травня в місті запроваджено комендантську годину.

Укрзалізниця скасовує курсування приміських поїздів в Запоріжжі.

Про це повідомляє прес-служба компанії у своєму Telegram-каналі.

"У зв'язку із запровадженням комендантської години в Запоріжжі з 17:00 1 травня до 5:00 2 травня "Укрзалізниця" скасовує курсування деяких приміських поїздів", - йдеться в повідомленні.

Так, 1 травня не будуть курсувати наступні поїзди:

№6509 Запоріжжя 2 - Запоріжжя 1;

№6512/6511 Запоріжжя 1 - Канцерівка;

№6514/6513 Канцерівка - Запоріжжя 1;

№6516 Запоріжжя 1 - Запоріжжя 2;

№6495 Запоріжжя 2 - Нікополь;

№6496 Нікополь - Запоріжжя 2;

№6132 Запоріжжя 1 - Синельникове 1.

Крім того, буде скорочено маршрут прямування поїзда №6124/6123 Дніпро - Запоріжжя. Він прямуватиме до станції Синельникове 1. Також на наступну добу, 2 травня, скасовується поїзд №6491 Запоріжжя 2 - Нікополь.

"У період дії комендантської години вхід до залізничного вокзалу Запоріжжя, а також посадка на пасажирські поїзди будуть дозволені тільки транзитним пасажирам, а також пасажирам, які потрапили на вокзал заздалегідь, до початку комендантської години. Вихід з вокзалу може бути обмежений правоохоронцями з міркувань безпеки", - додали у прес-службі.

Раніше голова Запорізької ОВА Олександр Старух розповів, що упродовж останніх днів у Запорізькій області спостерігається активізація бойових дій з боку російських окупантів, які зняли частину своїх підрозділів з осади Маріуполя та перекинули на Запорізький напрямок.

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