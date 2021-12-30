У поліції нагадали про відповідальність.

Патрульна поліція Україні напередодні новорічних та різдвяних свят нагадала водіям про покарання, яке загрожуватиме за нетверезе водіння.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці відомства у Facebook.

Кодекс України про адміністративні правопорушення передбачає наступні види покарання:

за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом особою в стані сп'яніння або відмова від проходження огляду на стан сп'яніння) КУпАП - штраф 17 000 гривень із позбавленням права керування на рік).

за ч. 2 ст. 130 (Повторне протягом року керування у стані сп’яніння) КУпАП - штраф 34 000 гривень із позбавленням права керування на 3 роки з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого або адмінарешт на 10 діб з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого).

за ч. 3 ст. 130 (Третє та наступні протягом року керування у стані сп’яніння) КУпАП - 51 000 гривень із позбавленням права керування на 10 років та конфіскацією транспортного засобу або адмінарешт на 15 діб із позбавленням права керування на 10 років та конфіскацією транспортного засобу).

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за ч. 4 ст. 130 (Вживання особою, яка керувала транспортним засобом, після ДТП за її участю, алкоголю, наркотичних засобів, психотропних речовин, лікарських препаратів до проведення відповідного огляду) КУпАП - 34 000 гривень або адміністративний арешт на строк п’ятнадцять діб із позбавленням права керування на 3 роки).

"Святкуйте відповідально. У жодному разі не сідайте за кермо у стані сп'яніння, адже наслідки можуть бути фатальними", - закликали правоохоронці водіїв.

Як повідомляв УНІАН, раніше стало відомо, як працюватимуть таксі й громадський транспорт Києва в новорічну ніч.