Після погоні порушник намагався втекти від правоохоронців пішки.

В Одесі водій в стані сп’яніння завдав тілесних ушкоджень патрульному і намагався втекти.

Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Одеської області.

Інцидент трапився ввечері неділі, 5 грудня, в Київському районі міста. Патрульні зупинили автівку Toyota, що порушувала правила дорожнього руху на вулиці Люстдорфській. Запідозривши, що водій напідпитку, патрульні запропонували пройти медичний огляд. Утім це викликало агресивну реакцію.

"Громадянин відповів відмовою та почав поводитися агресивно: затиснувши патрульного у вікні, почав рухатися", - зазначили патрульні.

На ролику, опублікованому поліцейськими, можна побачити, що поки водій продовжував тягнути затиснутого патрульного дорогою, він також скоїв наїзд на іншого правоохоронця, той впав.

Читайте такожВ Україні посилили покарання за "п’яне" водіння: як зросли штрафи та за що загрожує позбавлення воліПісля інциденту патрульні екіпажі міста почали переслідувати порушника, а він - тікати, ігноруючи вимоги зупинитися.

На Об'їзній дорозі, що в іншому кінці міста, 20-річний водій не впорався з керуванням та скоїв ДТП. Однак це не змусило його припинити спроби втечі.

"Після аварії водій намагався пішки втекти від патрульних, проте дарма - його наздогнали й затримали", - розповіли правоохоронці.

Крім адміністративних протоколів через п’яне керування транспортним засобом, порушення ПДР та ігнорування вимог правоохоронців, водієві може загрожувати й кримінальна відповідальність.

"Оскільки в діях громадянина вбачалися ознаки кримінального злочину за ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) ККУ, його затримали та передали слідчим для з'ясування всіх подій", - йдеться в повідомленні.

Раніше Державне бюро розслідувань повідомило про підозру поліцейському, який скоїв смертельну ДТП на Київщині, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння.

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Автор: Анастасія Печенюк