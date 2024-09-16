Абсолютною більшістю легковиків з Китаю вчергове були електромобілі.

Впродовж минулого місяця українці придбали понад 1,7 тисячі легкових авто, ввезених з Китаю, що на 61% більше, в порівнянні з серпнем 2023 року, повідомляє "Укравтопром".

Зазначається, що з цієї кількості: нових – 1336 авто. (+88%); вживаних – 371 авто. (+6%). Автомобілі китайського походження охопили 16% серпневого ринку нових легковиків.

В сегменті вживаних авто, що вперше реєструвались в Україні, частка "китайців" становила 1,4%. Абсолютною більшістю легковиків з Китаю були електромобілі – 78%.

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Найпопулярніші моделі нових легковиків китайського походження:

BYD Song Plus - 179 авто;

Honda M-NV - 169;

Volkswagen ID.4 - 147;

Zeekr 001 - 107;

Nissan Ariya - 83.

Найпопулярніші моделі вживаних легковиків з Китаю:

Volkswagen ID.4 - 51 авто;

Chery EQ1 - 34;

Zeekr 001 - 29;

Honda M-NV - 26;

Nissan Ariya - 23.

Український ринок авто - останні новини

У серпні вітчизняний автопарк поповнили понад 3,1 тисячі гібридних легкових авто (HEV i PHEV). Це на 76% більше, ніж у серпні минулого року.

У серпні автопарк України поповнився понад 8,1 тисячі нових легковиків, 70% з яких реалізували приватним клієнтам. Особливою популярністю у українців користувались моделі Toyota та Renault. Зокрема, бестселери ринку – Renault Duster та Toyota RAV4.

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