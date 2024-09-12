Серед нових легковиків лідером на ринку гібридних автомобілів стала Toyota RAV4.

У серпні автопарк нашої країни поповнили понад 3,1 тис гібридних легкових авто (HEV i PHEV). Це на 76% більше, ніж у серпні минулого року. Такі дані наводить портал УкрАвтопром.

Частка нових авто в загальній кількості становила 58%, тоді як у минулому році цей показник складав 63%.

Лідером у даному сегменті стала Toyota RAV4. Це компактний автомобіль класу SUV. Першу модель запустили у виробництво в Японії в 1994 році, а у березні 2018-го було представлено Toyota RAV4 п'ятого покоління.

Відео дня

ТОП-3 нових легкових авто на ринку гібридів виглядає так:

Toyota RAV4 – 414 одиниць;

Toyota Yaris Cross – 134;

Nissan X-Trail – 133.

ТОП-3 в реєстраціях імпортованих вживаних гібридних автомобілів:

Ford Fusion US – 92 одиниці;

Toyota RAV4 – 78;

Kia Niro – 73.

Гібридні авто – на які моделі варто звернути увагу

Раніше британці з видання Autocar опублікували список найкращих на їхній погляд нових гібридних авто. До нього, зокрема, потрапили BMW 550e, Mercedes-Benz C300e, BMW 230e Active Tourer, Toyota Corolla 2.0 Hybrid та Honda Civic e:HEV Sport. Експерти розглянули не тільки на переваги, але й недоліки кожної з цих моделей.

Також нагадаємо, що китайська компанія BYD створила інноваційну силову установку, яка може змінити ринок гібридних авто. Завдяки ній автомобіль зможе проїхати понад 2 тис кілометрів без підзарядки та дозаправки.

Вас також можуть зацікавити новини: