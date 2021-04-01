У метрополітені нагадують, що спецперепустки не дають права на безкоштовний проїзд та просять громадян свідомо ставитись до визначення необхідності поїздок.

Київський метрополітен з 5 квітня, тобто з початку локдауну, працюватиме за тим самим графіком, що й зараз.

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Про це в коментарі УНІАН повідомила заступник начальника КП «Київський метрополітен» Наталія Макогон.

«Ми з понеділка працюємо за тим самим графіком, за яким працюємо й зараз. Тобто в звичайному режимі. Якщо будуть якісь зміни, ми будемо повідомляти. Але поки з понеділка працюємо за тим же графіком», - зазначила вона.

Макогон нагадала, що, як і весь громадський транспорт у місті, з 5 квітня метрополітен перевозитиме пасажирів лише за спецперепустками.

«Хочу нагадати, що спецперепустки не дають права безкоштовного проїзду. Тому просимо, щоб люди заздалегідь готували проїзні документи разом зі спецперепустками, щоб не утворювалось черг в понеділок», - підкреслила вона.

За словами Макогон, для дотримання порядку на входах до станцій метро буде посилено групи охорони.

«Нам буде допомагати управління поліції, «Муніципальна варта», наша воєнізована охорона. Звичайно, що всі будуть працювати в посиленому режимі. Але, з іншого боку, ми звертаємося до пасажирів з проханням відповідально, свідомо підійти до необхідності поїздок», - зазначила заступник начальника метрополітену.

Локдаун в Києві

Як повідомляв УНІАН, Київ з 23 березня перебуває у "червоній" зоні епіднебезпеки, хоча влада міста посилила карантин з 20 березня.

31 мер Віталій Кличко заявив, що з 5 квітня в Києві через погіршення епідситуації вводять жорсткий локдаун, зокрема, проїзд у громадському транспорті здійснюватиметься за спецперепустками. Закриють дитсадки та початкові класи у школах. Кличко повідомив, що обмеження діятимуть, як мінімум, до 16 квітня.

Він наголосив, що громадський транспорт працюватиме виключно для перевезень працівників підприємств критичної інфраструктури.

Кличко повідомив, що обмеження діятимуть, як мінімум, до 16 квітня.

Торік під час локдауну метрополітен був закритий.

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Автор: Інна Андаліцька