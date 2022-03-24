Укрзалізниця безкоштовно доставить гуманітарну допомогу по Україні.

Гуманітарна допомога вкрай важлива для населених пунктів, які мають проблеми з доставкою продуктів або захоплені ворогом. Укрзалізниця допомогає громадянам перевозити гуманітарні вантажі країною. Не важливо, чи ви волонтер і відправляєте кілька тонн вантажу, чи ви звичайна людина та хочете відправити кілограм картоплі. Будь-яка допомога важлива.

Як відправити гуманітарний вантаж пасажирськими поїздами

За місяць з початку війни залізниця перевезла пасажирськими вагонами вже майже 7,5 тисяч тонн гуманітарного вантажу та розподілила країною. Найбільше допомоги надходить до Києва, Харкова, Запоріжжя та Одеси.

Щоб перевезти гуманітарний вантаж Україною, потрібно заздалегідь залишити замовлення на сайті.

Залиште заявку на відправку через гарячу лінію Укрзалізниці за номером 0800 503 222 або 044 465 03 87, або на сайті. В заявці потрібно назвати характеристику вантажу - що відправляєте та в якій кількості. В пріоритеті - медикаменти, харчові продукти довготривалого зберігання, вода та засоби гігієни. Ім'я і номер особи, що забере гуманітарну допомогу, а також місце призначення нанесіть на вантаж. Так Укрзалізниця зможе відстежувати та знаходити вантаж в точці призначення. Всі вантажі надійно запакувати.

Укрзалізниця залишає за собою право перевірки та огляду відправленого вантажу.

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