Машини китайського походження охопили більше 15% жовтневого ринку нових легковиків.

У жовтні українці придбали 1,2 тисячі машин, ввезених з Китаю – це на 8% менше, ніж у жовтні минулого року.

За інформацією "Укравтопрому", 979 одиниць від загальної кількості - нові автомобілі, а 228 одиниць - вживані. Загалом, на легковики китайського походження прийшлося 17% жовтневого ринку нових авто.

В сегменті вживаних машин, які вперше зареєстрували в нашій країні, частка "‎китайців"‎ становила лише 1,4%. Більшість легковиків з Китаю – електричні авто (81%).

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Найпопулярніші нові легковики китайського походження:

Honda M-NV – 188 одиниць;

Volkswagen ID.4 – 100;

Zeekr 001 – 94;

BYD Song Plus – 74;

Audi Q4 e-tron – 41.

Найпопулярніші вживані легковики з Китаю:

Zeekr 001 – 20 одиниць;

Honda M-NV – 20;

Polestar 2 – 17;

BAIC EC3 – 15;

Volkswagen ID.4 – 14.

Китайські автомобілі – що цікавого

У червні повідомлялось, що Китай вивів на ринок один зі своїх найдорожчих автомобілів – седан Hongqi Guoli. Вартість такого авто складає близько мільйона доларів. Машина отримала ретро-дизайн і схожа на автомобілі, якими користувався Мао Цзедун.

У вересні УНІАН писав, що в Євросоюзі занепокоєні тим, що Китай може використовувати свої авто для шпигунства. Схожі побоювання висловлювала і влада США, яка оголосила, що хоче ввести заборону на китайські технології підключення машин до інтернету на американській території.

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