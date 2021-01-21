Зараз на більшості пасажирських лайнерів за керування літаком відповідають два пілоти, які мають перебувати в кабіні постійно.

Європейське агентство авіаційної безпеки (EASA) розглядає можливість скорочення екіпажів пасажирських літаків.

Про це повідомляє Flightglobal.

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Як пише видання, фахівці розглядають кілька варіантів, один з яких передбачає можливість керування літаком тільки одним пілотом на крейсерській ділянці маршруту. За іншим варіантом, один пілот зможе вести літак повністю самостійно від зльоту до посадки.

Зараз на більшості пасажирських лайнерів за управління літаком відповідають два пілоти, які мають перебувати в кабіні постійно. Один з пілотів під час польоті може вийти з кабіни, якщо це потрібно для виконання будь-яких льотних операцій або за потребою. При цьому на час відсутності другого пілота в кабіну запрошується бортпровідник.

За словами виконавчого директора EASA Патріка Кая, ці правила безпеки польотів можна дещо пом'якшити, дозволивши одному з пілотів під час крейсерського польоту залишати кабіну, наприклад, для відпочинку, залишаючи ведення літака на другого льотчика. При цьому, як зазначив Кай, літак повинен мати додаткові системи безпеки на випадок виникнення будь-якої нестандартної ситуації під час відлучки одного з пілотів.

Штучний інтелект в авіації

26 листопада 2020 року стало відомо про те, що в США створюють систему, здатну автоматично обробляти дані з сенсорів безпілотних літальних апаратів, управляти цими сенсорами та польотом.

Відповідний контракт уклали Об'єднаний центр штучного інтелекту, підрозділ Міністерства оборони США, що відповідає за розробку і впровадження військових систем штучного інтелекту з американською компанією General Atomics.

На розробку системи планується витратити не більше 93,3 мільйона доларів.

Згідно з контрактом General Atomics повинна буде встановити нову систему штучного інтелекту на ударний безпілотний літальний апарат MQ-9 Reaper і провести її льотні випробування.

Система повинна буде керувати всіма сенсорами безпілотника, включаючи апаратуру радіоелектронної розвідки та радіолокаційну станцію Lynx з синтезованою апертурою. Система штучного інтелекту, що отримала назву Metis, також повинна буде відповідати за управління польотом безпілотника.

2 грудня 2020 року американський авіабудівний концерн Boeing провів серію випробувань групи безпілотних літальних апаратів, з встановленими на борту системами штучного інтелекту.

20 грудня 2020 року військово-повітряні сили Сполучених Штатів Америки (ВПС США) провели перший тестовий політ, в якому обов'язки другого пілота виконала не людина, а програма.

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Автор: УНІАН