Затор в бік центру утворився на Південному мосту і мосту Патона.

Станом на ранок четверга, 25 березня, ситуація з дорожнім рухом у Києві трохи ускладнена.

Про це свідчать дані Google Maps.

Через ремонтні роботи буквально стоїть вулиця Борщагівська в районі Індустріального мосту. Також рух практично завмер на вулиці Вадима Гетьмана в бік Караваєвих дач. На проспекті Перемоги затор тягнеться від м.Житомирської до м.Берестейської. Також тягучка зафіксована на бульварі Тараса Шевченка.

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Проблеми з трафіком зафіксовані на проспекті Валерія Лобановського та Голосіївському проспекті, через дорожньо-транспортну пригоду стоїть Велика Кільцева дорога в районі Жулян.

Традиційно в заторі стоїть вулиця Набережно-Хрещатицька. Також через дорожні роботи, які триватимуть аж до кінця літа, стоїть проспект Степана Бандери.

Затор в бік центру утворився на Південному мосту і мосту Патона.

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Автор: Денис Прядко