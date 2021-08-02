Документ має на меті недопущення руйнування автомобільних доріг, покращення стану безпеки дорожнього руху, зменшення кількості ДТП.

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про запровадження адміністративної відповідальності за порушення у сфері габаритно-вагового контролю.

Як повідомляє прес-служба Офісу президента, цей документ Верховна Рада ухвалила 29 червня.

Закон має на меті недопущення руйнування автомобільних доріг, покращення стану безпеки дорожнього руху, зменшення кількості ДТП і збереження життя та здоров’я людей.

Зокрема, документ запроваджує адміністративну відповідальність за правопорушення у сфері безпеки на автомобільному транспорті, що зафіксовані за допомогою засобів фото- й кінозйомки, відеозапису, серед іншого, в автоматичному режимі.

Читайте такожЗеленський підписав закон про штрафи за перевантажені фуриТакож ним передбачені штрафи для водіїв транспортних засобів за невиконання вимог про зупинку від представників Державної служби з безпеки на транспорті (Укртрансбезпека), внесення неправдивих відомостей про масу або габарити вантажу до товарно-транспортної накладної чи іншого документа тощо.

Як раніше повідомляв УНІАН, в Україні з 1 жовтня почнуть в автоматичному режимі штрафувати за порушення норм габаритно-вагового контролю.

Автор: Тамара Отовська