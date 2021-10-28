Машини в цій ціновій категорії можна умовно розділити на три категорії - радянська класика, старенькі іномарки та євробляхи.

Багато українців хочуть купити авто, але ось ціни на них не радують. Журналісти з'ясували, яке авто можна купити в Україні за тисячу доларів.

Про це йдеться в сюжеті 2+2.

Кореспондент проаналізував пропозиції на авторинку й розділив їх на три умовні категорії – радянська автомобільна класика, старенькі іномарки та єврожесть.

Перший кандидат - "бойовий" УАЗик за тисячу доларів. За ці гроші він заводиться з напівобороту, непогано їздити, а також в салоні все працює.

Читайте такожTesla подорожчала до трильйона доларівДругий кандидат - 35-річний Opel Omega, який теж завівся без проблем. Тут теж все працює, а ще є кілька приємних бонусів у вигляді підігріву дзеркал і додатково встановлених противотуманок, а ще й люк з 90-х. Навіть при такій ціні власники обох машин готові торгуватися.

А ось євробляха не завелася, хоч господар й стверджував зворотне. Авто не ожило навіть через кілька кіл навколо будинку.

В кінці оглянули ще одне авто - радянську класику ГАЗ-24, на якому їздив її господар. Чоловік встановив на авто ГБО та налагодив двигун так, щоб він буквально "шелестів".

Підсумок - в Україні можна купити за тисячу доларів більш менш нормальне авто.

Як раніше повідомляв УНІАН, в Україні подорожчають вживані автомобілі. Причина-відсутність достатньої кількості чіпів і напівпровідників для нових авто, на які вже спостерігається відкладений попит.

Автор: Анастасія Горбачова