Виправлення офіційних стенограм є незаконним та повинно бути узгодженим із Стенографічним офісом, чого адміністрація Байдена не зробила.

Білий дім змінив офіційну стенограму заяв президента Джо Байдена, де він назвав прихильників Дональда Трампа "сміттям", пояснивши, що його слова були неправильно розтлумачені.

Як повідомляє The New York Times з посиланням на джерела, знайомі з ситуацією, зміни було зроблено для уточнення контексту.

Ключовий момент дискусії навколо слів Байдена пов’язаний з апострофом, який пресслужба Білого дому додала до стенограми без погодження зі Стенографічним офісом, який веде офіційний запис виступів. За словами керівника офісу, такі зміни порушують протокол. Це відображає серйозне ставлення Білого дому до критики з боку республіканців, яка виникла незадовго до виборів.

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Виступ Байдена відбувся у вівторок під час відеозустрічі з латиноамериканськими прихильниками. Президент коментував слова коміка Тоні Хінчкліффа, відомого прихильника Трампа, який назвав Пуерто-Ріко "островом сміття". У початковій стенограмі Байден нібито сказав: "Єдине сміття, яке я бачу там, - це його прихильники, його демонізація латиноамериканців є безсовісною та неамериканською".

Республіканці розцінили це як образу всіх прихильників Трампа, але Білий дім пояснив, що президент мав на увазі коментарі Хінчкліффа. Пресслужба змінила стенограму самостійно, вказавши в ній, що Байден мав на увазі "прихильника", тобто Хінчкліффа.

Начальник Стенографічного офісу Емі Сендс в електронному листі до представників Білого дому назвала цей крок"порушенням протоколу та принципів роботи". Вона підкреслила, що в разі незгоди з текстом пресслужба могла би відкласти публікацію стенограми, але не мала права змінювати її самостійно. Електронний лист, за словами джерел не вказував на необхідність змін апострофа.

Речник Білого дому Ендрю Бейтс повідомив, що Байден підтвердив свою позицію у Twitter, де висловився щодо ненависних висловлювань коміка на мітингу в Медісон-сквер-гардені, і це було враховано в стенограмі.

Республіканці з Палати представників заявили, що зміна стенограми є порушенням Закону про президентські записи. Натомість демократи назвали обурення республіканців надуманим, нагадуючи, що Трамп називав своїх опонентів "ворогами народу" та "шкідниками".

У листі до радника Білого дому конгресмени-республіканці Еліз Стефанік і Джеймс Р. Комер наголосили, що "співробітники Білого дому не можуть змінювати слова президента для політичної вигоди".

Вибори у США 2024 - це необхідно знати

Перед виборами 2024 року в США напруга між основними кандидатами, віцепрезидентом Камалою Гарріс від Демократичної партії та Дональдом Трампом від Республіканської, сягає піку. Кампанія йде на тлі жорсткої конкуренції: результати опитувань свідчать, що виборці розділені майже порівну, і результат буде залежати від голосів у ключових штатах, таких як Пенсильванія, Аризона та Невада, де обидва кандидати посилено ведуть агітацію в останні дні перед виборами.

Позиції Гарріс і Трампа кардинально відрізняються в питаннях зовнішньої політики, економіки та внутрішньої безпеки. Гарріс акцентує на "збереженні демократії", часто згадуючи події 6 січня 2021 року, коли протестувальники штурмували Капітолій, і звинувачує Трампа у створенні загрози безпеці країни. Трамп, своєю чергою, критикує політику адміністрації Байдена, звинувачуючи її у слабкій економічній політиці та надмірній бюрократії, та обіцяє швидке припинення конфлікту в Україні.

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